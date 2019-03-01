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Yavaş'tan Özhaseki'ye video göndermesi
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Yavaş'tan Özhaseki'ye video göndermesi

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş son günlerde gündemde olan Mehmet Özhaseki'nin PKK ile ilgili söylediklerine engelleme kararı getirmesi sonrasında açıklamalar yaptı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş son günlerde gündemde olan Mehmet Özhaseki'nin PKK ile ilgili söylediklerine engelleme kararı getirmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ortak adayı Mansur Yavaş, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin PKK ile ilgili yaptığı açıklamaların bulunduğu videoya erişim yasağı getirmesine değinmeden geçemedi.

Videodan Rahatsız Oldu

Yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam eden Yavaş, "Karşı tarafta bir anda panik yaparak hemen atağa geçti. PKK'nın uzantısı bu partiyle ittifak yaptıklarını açıkça söylemeleri gerekiyor. Yoksa bunlar sadece kendi vatandaşlarını kandırmakla yetinebilirler. Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip eylemesin. Kendi konuştuğu videoyu kendisi yasaklatıyor." dedi.


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