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Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadının köpekler tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Emine Taştan 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvurusu yapması üzerine alzheimer hastası kadını arama çalışması başlatıldı.

Kadının evine  yaklaşık 150 metre uzaklıktaki Kazım Neziha Atıcı İmam Hatip Ortaokulu yanındaki boş arazide sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yaşlı kadının cesedi bulundu. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının köpekler tarafından parçalanmış cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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