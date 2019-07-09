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YAŞLI DOSTU KENT BEŞİKTAŞ
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Gündem - - Editör: Mine KARACA

YAŞLI DOSTU KENT BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kurum olarak hazırız mesajı vererek, Beşiktaş’ıyaşlı dostu olma ve ileri yaşta üretkenlik konularında bir numaraya taşıyacaklarını belirtti.

Beşiktaş'ın nüfusunun yaklaşık beşte birini 60 yaş üstü bireyler oluşturuyor. Beşiktaş Belediyesi, yaşlı nüfusunun genel nüfusa oranının giderek artacağı öngörüsüyle yaşlılık politikalarını daha nitelikli ve sürdürülebilir bir noktaya taşımayı amaç edinmiştir. Yaşlıların her alanda söz sahibi olup özgürlükçü politika oluşturma süreçlerine katılım göstermelerini başlıca sorumluluğu olarak gören Beşiktaş Belediyesi, doğrudan katılımı ve yaşlı refahını esas almaktadır.

Bu yönde atılan adımları daha ileriye taşıyarak yaşlı dostu bir kent olma hedefine ulaşmak için, Beşiktaş Belediyesi'nin 2017 yılında başlayan ‘Yaşlı Dostu Kentler' ağına üyelik süreci, nihayet tamamlandı. Beşiktaş Belediyesi bu sürecin sonunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler' ağına üye olmaya hak kazandı.

Beşiktaş Belediyesi, Türkiye'de bu ağa katılan 4'üncü, 2019 yılında ise bu ağa katılmaya hak kazanan tek belediye unvanını elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Beşiktaş Belediyesi bu üyelik gereği, Beşiktaş'ı her alanda yaşlı dostu bir kent haline getirmeyi taahhüt etti. Dış mekanlardan binalara, ulaşımdan konuta, sosyal katılımdan toplumsal yaşama, işgücüne katılımdan sağlık hizmetlerine hayatın her alanında, bu yönde gerekli düzenlemeler yapılması hedeflenmektedir.

Akpolat:  Beşiktaş'ı ileri yaşta üretkenlikte birnumaraya taşıyacağız

Beşiktaş'ı aktif yaşlanma süreçlerine uygun bir kent haline getireceklerini ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şöyle dedi: “Ekibimizin uzun süredir yaşlılık alanında yaptığı çalışmaların yaşlı dostu kent' olma onuruyla taçlanması bizi çok mutlu etti. Kurum olarak buna hazırız. Böylesine dinamik bir yapının parçası olmak, belediyemize hem deneyimlerini aktarma hem de deneyimlerden yararlanma fırsatı vereceği için çok heyecanlıyız.Beşiktaş'ı yaşlı dostu olma ve ileri yaşta üretkenlik konularında 1 numaraya taşıyacağız.

 


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