Yaşar İpek'ten Arda Turan hakkında küfürlü paylaşım

Arda Turan-Berkay kavgası magazin gündemini altüst etti. Birçok ünlü isim yaşanan skandalın ardından Arda Turan'ı hedefe koyarken en sert tepki Yaşar İpek'ten geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yaşar İpek, Berkay'a destek olurken Arda Turan'a küfür etti.

Arkadaşı Berkay'ın başına gelenleri öğrendikten sonra sosyal medya hesabından ona destek olmak adına bir paylaşımda bulunan Yaşar İpek ağzını bozdu.

İpek paylaşımına, “Kardeş bildiğim kim varsa namusu namusumdur namussuzluk eden de karşısında beni bulur p.ç kurusu bunlar Beko'm” notunu ekledi.