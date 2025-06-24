Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve kurul başkanlarıyla birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) ziyaret etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre ziyaret, göreve yeni başlayan HSK üyelerine "hayırlı olsun" dileklerinin iletilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Yargının güncel sorunları masaya yatırıldı

Heyet, HSK Başkan Vekili ve 2. Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve diğer kurul üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, yargı mensuplarının özlük hakları, emeklilik süreçleri ve sağlık imkanlarına ilişkin mevcut sorunlar değerlendirildi.

Yargı teşkilatının mali ve sosyal haklarının geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerini HSK üyelerine sunan Birol Kırmaz, bu tür görüşmelerin yargının etkinliği ve işleyişi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.