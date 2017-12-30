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Yapımcılık Akademisi programları başlıyor
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Yapımcılık Akademisi programları başlıyor

Sinema, televizyon ve akademi dünyasının önde gelen isimleri BAUKEM (Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma Merkezi) ve insignia yapım iş birliği ile 16 hafta sürecek çok yönlü yapımcılık akademisinde buluşuyor.

Sinema, televizyon ve akademi dünyasının önde gelen isimleri BAUKEM (Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma Merkezi) ve insignia yapım iş birliği ile 16 hafta sürecek çok yönlü yapımcılık akademisinde buluşuyor.

UZMAN İSİMLERDEN NİTELİKLİ EĞİTİM

Medya sektörünün uzman isimlerinden fark yaratacak bir eğitim alarak, uluslararası yapımcılık projeleri geliştirmeyi hayal eden kişiler ‘Yapımcılık Akademisi'nde alacakları eğitimin ardından kendi projelerini geliştirme yetkinliğine erişecek, sektörün dev isimleriyle bu projeleri hayata geçirme ve akademinin uluslararası jürisinin beğenisine sunma şansı yakalayacaklar.

16 HAFTADA YAPIMCILIK ÖĞRETİLİYOR

 

Başvurular 12 Ocak'a kadar 16 hafta boyunca sinema, tv, eğlence, medya, hukuk, ekonomi, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birbirinden dinamik eğitimlerin yanı sıra sinema tarihi ve dünya film endüstrisi gibi yaratıcı eğitimlerin de olacağı “ Yapımcılık Akademisi” sektörde uluslararası tanınırlığı olan, akademik alanda öncü ve çağın ruhunu yakalamış nitelikli yapımcılar yetiştiren bir akademi olmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ İLKLERE SAHNE OLACAK

Ayrıca sektördeki tüm yenilikleri takip ederek bu yenilikleri faaliyet alanlarına uygulayan, ‘yapımcılığı' kapsayacak her türlü içeriğin yayılmasını sağlayarak yaratıcı ve konusuna hakim yapımcılar yetiştirmeyi amaçlayan akademi, sınırlı kontenjanı ve seçkin öğretim elemanlarıyla ilk kez bu yıl faaliyet gösteriyor.


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