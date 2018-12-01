Yapay zeka destekli süper askerler geliyor

Robot ve yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Dünya ordularıysa yeni teknolojileri daha ölümcül askerler üretmek için kullanıyor. ABD'de geliştirilen yeni teknolojiyle yorulmayan ve yüzlerce kiloyu kaldırabilen süper askerler geliyor.

Geleceğin askerleri yorulmayacak. Onlarca kilo ağırlığı yorulmadan kaldıracak. Tüm bunlar robot dış iskelet sayesinde olacak.

ABD savunma bakanlığı pentagon yeni süper asker teknolojilerine milyonlarca dolar yatırdı.

Askerlerin en büyük zorluğu çok fazla yük taşımak zorunda olmaları. Savaşmanız için bitkin değil, zinde olmanız gerekiyor. Savaş uçağı üreticisi Lochheed Martin'in 6,9 milyon dolardık son teknolojisi askerlerin savaş alanındaki yüklerini azaltmak için tasarlandı.

Elektrikle çalışan sistemi giyen askerler 100 kg'a kadar taşıyabiliyor. Hassas alıcılarla donatılmış sistem, askerin yapmak istediği hareketi algılayıp destek oluyor. Böylece süper askerler binler basamağı yorulmadan çıkabildiği gibi yüzlerce kiloyu da kaldırabiliyor. Uzmanlar geleceğin askerleriyle savaş alanlarının bilim-kurgu filmlerini aratmayacağını düşünüyor.