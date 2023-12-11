Yanmış Tencere Temizliği Nasıl Yapılır?

Soğumasını Bekleyin: Yanmış tencere soğumadan önce işe koyulmayın. Tencerenin soğuması, temizleme işlemini daha güvenli hale getirecektir.

Sıcak Suda Bekletme: Yanmış bölgeyi su dolu bir tencereye veya lavaboya yerleştirin. Sıcak suyun içinde bekletmek, yanmış yemek artıklarının gevşemesine ve tencerenin temizlenmesini kolaylaştırabilir.

Sirke veya Karbonat Kullanma: Suyun içine biraz sirke veya karbonat ekleyebilirsiniz. Sirke, yanmış yiyecek artıklarını çözmeye yardımcı olabilir. Karbonat ise lekelerin ve kötü kokuların giderilmesine yardımcı olabilir.

Sıcak Suda Kaynatma: Eğer tencerenin içine su koyarak kaynatma şansınız varsa, su kaynamaya başladığında ocağı kapatın ve tencereyi bir süre dinlendirin. Bu işlem, yanmış yiyecek artıklarının tencerenin yüzeyinden kolayca çıkmasını sağlayabilir.

Plastik Sıyırıcı veya Tava Fırçası Kullanma: Yanmış bölgeye sert olmayan bir plastik sıyırıcı veya tava fırçasıyla nazikçe baskı uygulayarak artıkları temizlemeye çalışın. Metalik malzemeler tencerenin yüzeyini çizebilir, bu nedenle daha yumuşak malzemeler tercih edilmelidir.

Sirke ve Baking Soda Karışımı: Eğer yanmış leke hala çıkmıyorsa, bir miktar sirke ve karbonatı birleştirip oluşturduğunuz bu karışımı lekeli bölgelere uygulayın. Bu karışım, lekelerin çözülmesine ve tencerenin temizlenmesine yardımcı olabilir.