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Yandaş sendikanın sabrı taştı; Onlarda zam istiyor!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Yandaş sendikanın sabrı taştı; Onlarda zam istiyor!

AKP'nin yan kuruluşu olarak bilinen Memur-Sen, enflasyon farkı için yıl sonu beklenmesin, hayat pahalılığı memurları çok etkiliyor. Bir an önce enflasyon farkları ve tazminatları ödensin talebinde bulundu.

AKP'nin yan kuruluşu olarak bilinen Memur-Sen, enflasyon farkı için yıl sonu beklenmesin, hayat pahalılığı memurları çok etkiliyor. Bir an önce enflasyon farkları ve tazminatları ödensin talebinde bulundu.

YANDAŞ SENDİKA BİLE İSYANDA

2018 Eylül ayı enflaspon verilerinin açıklanması sonrasında deklare ettiğimiz "Enflasyon farkı için yıl sonu beklenmemeli" çağrımız doğrultusunda işlem yapılmasının ne kadar elzem olduğu, Ekim ayı enflasyon verilerin açıklanmasıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadesinin yer aldığı açıklama'da şu satırlar yer aldı:

MEMURLAR DARA DÜŞTÜ

 "Yeni ekonomik Program ile 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi birlikte değerlendirildiğinde tek hane enflasyon hedefinin gerçekleşme ihtimalinin 2020 olarak belirlendiği gerçeğine rağmen 2019 bütçesinde maaş ve ücretlilerin yararlanacağı bir çok mali ve sosyal hakta ya hiç artış yapılmadığı ya da 2018 ve 2019 yılları enflasyon verileri toplamının oldukça altında bir artışla yetinildiği de görülmektedir."

KAMU GÖREVLİLERİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYİN

"Kamu göervlileri dahil olmak üzere ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi sorumluluğunun/vaadinin, sadece maaşları değil göreve/kadroya bağlı olarak yararlanılan diğer mali ve sosyal hakları da kapsadığı kabul edilmelidir.

YENİ YILI BEKLEMEYİN

 2018 yılı genelinde ve özellikle de yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyonun maaş ve ücret geliriyle hayatlarını idame ettiren kesim üzerinde oluşturduğu baskı ve yaşattığı mağduriyet, yıl sonu itibariyle yapılacak enflasyon farkı hesabı ve 2019 yılı Ocak ayında bu farkın maaşlere yansıtılması suretiyle giderilebilecek düzeyi aşmıştır.


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