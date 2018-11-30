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Yalova Çınarcık depremi öncü deprem mi?
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Yalova Çınarcık depremi öncü deprem mi?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,0 şiddetindeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Uzmanlara göre Çınarcık depremi, Marmara'da olası bir öncü deprem.

Yalova Çınarcık'ta gerçekleşen 4,0 şiddetindeki deprem gözleri bir kez daha Marmara Bölgesi'ne çevirdi. Gece sabaha kadar 05.36'da gerçekleşen deprem merkez üssü Yalova Çınarcık'ın yanı sıra İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin 6,9 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Uzmanlar, Marmara'da gerçekleşen Çınarcık depreminin olası büyük depremin öncüsü olduğunu savunuyor.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM ETTİ

Çınarcık'ta gerçekleşen depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nin internet sayfasında son depremler paylaşıldı. Buna göre saat 05.36'da gerçekleşen 4,0'lık depremin ardından 5:41'de 1.5 şiddetinde, 5:44'de 2.0 şiddetinde, 5:53'de 1.8 şiddetinde, 5:56'da 1.8 şiddetinde, 06:00'da 2.2 şiddetinde, 6:13'de 2.9 şiddetinde son olarak 07:33'de 1.7 şiddetinde artçı deprem yaşandı.

YALOVA VALİSİ'NDEN ÇINARCIK DEPREMİ AÇIKLAMASI

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova depremi üzerinden kentte son durumu açıkladı. Vali Erol "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." açıklamalarında bulundu.

Yalova depremi: Marmara Bölgesi'nin hangi illerinde hissedildi
Yapılan açılan açıklamaya göre 05:36'da 4.0 şiddetindeki depremi; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ illerinde hissedildi.

ÖNCÜ DEPREM Mİ?

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yalova depremi üzerine şu açıklamayı yaptı: Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işareti.


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