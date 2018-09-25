Yakup Yavru'nun vefatı Festival programını değiştirdi

Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru'nun ani vefatı, 25. Adana Uluslararası Film Festivali'nin emek ödülleri programınının değişmesine yol açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda yapılan törenden sonra Yakup Yeni'nin naaşı memleketi olan Amasya'ya gönderildi.

ÖLMEDEN MEZARINI YAPTIRMIŞTI

Yaklaşık 4 ay önce kendi mezarını yaptıran ve şaka ile karışık " o kadar güzel bir mezar oldu ki hemen ölesim geldi" sözleriyle çevresini saran basın mensupları ve hayranlarını kahkahaya boğan Yavru'nun vefatı sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

YAVRU İÇİN ANMA PROGRAMI

Türk sinemasında baban adam rollerini büyük bir başarı ile oynayan ünlü sanatçı 25. Adana Uluslararası Film Festivali'nin konukları arasındaydı. Halen sürmekte olan festival programı içinde Yakup Yavru için özel bir anma programı yapılacağı duyuruldu.