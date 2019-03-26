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Y Kuşağı hisse yatırımına değil kripto paraya güveniyor
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Ekonomi - - Editör: Armoni BAYAR

Y Kuşağı hisse yatırımına değil kripto paraya güveniyor

Kripto para yatırım platformu eToro'ya göre Y Kuşağı kripto para birimlerini hisse yatırımlarına tercih ediyor.

1000 online yatırımcının katılımıyla yapılan ve yaş aralığı 20-65 olan ankette, 20-38 yaş aralığını kapsayan Y kuşağı katılımcılarının %43'ü, dijital para birimi borsalarına hisse senedi borsalarından daha çok güvendiklerini açıkladı.

Y kuşağının tersine, 39-53 yaş aralığını kapsayan X kuşağı katılımcılarının yüzde 77'si, hisse senedi piyalarına güveniyor. 

Kripto para birimlerine diğer yaş grubundakilere göre Y kuşağı katılımcılarının daha farklı yaklaştığı belirtilirken, Blockforce Capital CEO'su Eric Erwin, bu durumun söz konusu kuşağın teknolojiye duydukları güvenden kaynaklandığını söyledi:

"Y kuşağı, anladıkları ve kullanabildikleri teknolojilere güvenmeyi tercih ediyor. Bu kuşak, Amazon ve Google gibi teknolojileri anlayarak büyüdü ve bu durumda blockchain ve kripto para teknolojilerini anlamaları ve bu yatırım ve altyapıya güvenmeleri çok doğal."


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