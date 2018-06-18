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World of Tanks, Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

World of Tanks, Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi

Oynaması ücretsiz olan ve bütün dünyada milyonlarca kullanıcısı olan World of Tanks, dünyaca ünlü kaleci Buffon ile Dünya Kupasına merhaba dedi.

World of Tanks, 2018 Dünya Kupası heyecanını Futbol Kipiyle er meydanlarına taşıyor. Hem de bir futbol ikonunu oyuna yorumcu olarak ekleyerek! Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi “Gigi” Buffon, futbol kipinde oynanacak maçlara sesiyle eşlik edecek ve muhteşem yorumlarıyla oyunun heyecanına heyecan katacak.

Yıldız kaleci konuyla ilgili düşüncelerini, “World of Tanks, bu oyunda daha ne olabilir ki diye düşünürken sizi bir kez daha şaşırtmayı başarabilen bir yapım. İtalyan tank serisinin oyuna eklenmesi beni oldukça heyecanlandırmıştı. Şimdiyse hayatımın en büyük tutkusu futbolu tank savaşlarıyla aynı potada eritmeyi başardılar. Futbol kipinde oynayacağınız maçlarda yorumlarımla size eşlik edeceğim için çok mutluyum,” sözleriyle dile getirdi.

Yaşayan efsane Buffon'un sadece maçı yorumlamakla kalmayacağı aynı zamanda oyun esnasında oyunculara bol bol moral de vereceği belirtiliyor.

Futbol kipinin bu yeni versiyonunda 3 tanktan oluşan takımlar, aralarında Moskova'nın ünlü arenası Luzhniki'nin de bulunduğu 3 farklı stadyumda karşı karşıya gelecekler. Ayrıca oyunda her tankın belli bir rolü var. Kendinizi rahat hissettiğiniz pozisyona göre defans, forvet ya da orta saha tanklarından birini seçip oyuna onunla giriş yapacaksınız.

Futbol kipi boyunca devam edecek özel savaş görevlerinde birçok oyun içi ödül kazanma şansına sahipsiniz. Ayrıca rüya takımınızı kurup oyun içi turnuvalara katılarak Buffon tarafından bizzat imzalanmış hediyeleri kapma fırsatınız olduğunu da belirtelim.


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