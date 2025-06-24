Meta, sahibi olduğu WhatsApp uygulamasına reklam ve ücretli abonelik sistemini entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, WhatsApp kullanıcıları yakında uygulamanın “Güncellemeler” sekmesinde reklamlarla karşılaşacak ve içerik üreticilerine abone olabilecek.

Yeni model, Meta'nın yıllık 160 milyar doları aşan reklam gelirine WhatsApp’ın da katkı sağlamasını amaçlıyor. Bu adımla WhatsApp, Facebook ve Instagram’dan sonra Meta'nın ticari ekosistemine doğrudan entegre edilen bir diğer platform haline geliyor.

Gizlilik odaklı hedefleme yapılacak

Meta, reklam hedeflemelerinde kullanıcıların kişisel mesajları, aramaları veya grup sohbetleri gibi özel verilerini kullanmayacak. Reklamlar; ülke, şehir, konuşulan dil, takip edilen kanallar ve uygulama içi etkileşimler gibi sınırlı ve anonim veriler üzerinden hedeflenecek. Tüm özel mesajlaşmalar uçtan uca şifreli olmaya devam edecek.

Güncellemeler sekmesi reklam alanına dönüşüyor

Reklamlar, WhatsApp’ta “Güncellemeler” sekmesinde gösterilecek. Aynı alanda, içerik üreticileri ve işletmeler için ücretli kanal öne çıkarma ve abonelik seçenekleri de sunulacak. Reklam kampanyaları, “Meta Business Manager” üzerinden doğrudan planlanabilecek ve Facebook ile Instagram reklam altyapılarıyla entegre çalışacak.

Reklam verenler, mevcut kampanyalarını WhatsApp’a taşıyabilecek; kullanıcıları lokasyon, yaş, cinsiyet, cihaz türü gibi demografik bilgiler ile ilgi alanları ve dijital davranışlarına göre hedefleyebilecek.

“Dijital pazarlamada yeni bir boyut”

Meta Business’ın çözüm ortaklarından Boosmart’ın Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, WhatsApp’taki bu dönüşümün markalar için stratejik bir fırsat sunduğunu belirtti. Ünlüsoy, “WhatsApp artık sadece bir iletişim platformu değil, kişiselleştirilmiş ve düşük eşik değerli bir temas alanı haline geliyor. Bu, dijital pazarlama açısından yeni bir boyut demek” dedi.

Ünlüsoy, platformlar arası hedefleme bütünlüğü sayesinde Meta Business Manager kullanıcılarının kampanya verimliliğinde artış sağlayabileceğini kaydetti.