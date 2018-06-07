WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor

Dünyadaki 1.5 milyar telefonda yüklü olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı akıllı telefonlara sunduğu desteği kesmeyi hedefliyor. Ortaya çıkan gelişme WhatsApp kullanıcılarını meraklandırdı. İnsanlar telefon desteğinin kendi telefonlarından kesilip kesilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki WhatsApp hangi telefonlardan desteğini çekecek? İşte detaylar...

WhatsApp'ın bazı akıllı telefonlardan desteğini çekmesi gündemde. Bazı eski sürüm modellerinin fişi çekilecek. Bununla beraber yayınlanan duyuru ile hangi akıllı cep telefonlarında WhatSapp'ın sorunsuz bir şekilde çalışabielceğini öğrenebilirsiniz.

Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için bu sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek..

Android 4.0 ve üzeri iOS 7 ve üzeri Windows Phone 8.1 ve üzeri Aynı açıklamaya göre, Nokia S40 cihazları 31 Aralık 2018'e kadar uygulamayı kullanılacak.