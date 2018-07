26 Temmuz 2016 tarihinden beri erken erişimde bulunan We Happy Few sonunda tam sürüme çıkıyor.

10 Ağustos 2018'de tam sürüm olarak çıkış yapacak olan We Happy Few, PlayStation 4, Xbox One ve PC için gelecek. Bununla beraber oyun oynanılabilir 3 karakter daha sunacak.