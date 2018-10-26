WatsApp'a yeni renkler geliyor

WhatsApp'ın Android 2.18.329 Beta ve İOS için 2.18.100 güncellemesi ile kullanıcılara dağıtılmaya başlanan yeni özellikle birlikte uygulamanın içinde bulunan kategorilere çıkartma mağazası eklendi. Şu anda WhatsApp tarafından bu mağazada 12 çıkartma paketi sunulurken kullanıcılar farklı alternatiflerle bu çıkartmaları zenginleştirebilecek.

MESSENGER' YAKLAŞTIRAN BİR ADIM

Whatsapp Sticker özelliği sayesinde kullanıcılar, platformda bulunan standart simgeler yerine, çıkartmaları da kullanabilecek.Yeni eklenen bu özellikle WhatsApp'ı, Messenger'a yaklaştıran bir adım olarak da değerlendirilebilir. Aylık aktif 2 milyara yakın kullanıcısı olan WhatsApp'a gelen 'sticker' özelliği ile kullanıcılar kendi 'sticker'larını da yaratıp,kullanbilecek.

WhatsApp'tan yapılan 'sticker' özelliği ile ilgili açıklamada, '' Sohbet içindeki çıkartmaları kullanmak için yeni çıkartma düğmesine dokunup paylaşmak istediğiniz çıkartmayı seçin. Artı simgesine dokunarak yeni çıkartma paketlerini ekleyebilirsiniz.'' denildi.