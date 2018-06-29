Warface PS4 ve Xbox One'a geliyor Çıkış tarihi

Oyunun yayıncısı My.com, yaptığı duyuru ile oyunun yeni nesik konsollar için geleceğini açıkladı.

Yapılan duyuru video ile yapılırken oyunun erken erişim tarihleride açıklandı.

Erken erişim PlayStation 4'te Ağustos'ta; Xbox One'da Eylül'de başlayacak. Konsol versiyonunu duyuru videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Takım Bazlı Coop (PvE) Modu: İş birliğinin başarısı, takım çalışmasına ve birden fazla askeri sınıfın kombinasyonuna bağlıdır. Ekip arkadaşlarına tırmanmalarında yardım ederek, onlara mühimmat ile zırh sağlayarak ve takım taktikleriyle hep birlikte engellere göğüs gererek hem takım çalışmaların hem de kişisel kahramanlıklarınla ödüller kazan!



Rekabetçi (PvP) Modu: Taktiğini, sınıfını ve silahını her an değişen savaş koşullarına göre adapte etmeli, değişik kombinasyonları denemekten çekinmemelisin. İçinde bulunduğun çevrenin avantajlarından yararlan ve kayarak öldürme, rakiplere yandan veya yüksek mevzilerdeki hakim noktalardan yaklaşma gibi özel hareketlerde ustalık kazanarak beklenmedik yönlerden saldırı gerçekleştir.

Özellikler

İşte Warface'i, bir anını bile kaçırmak istemeyeceğiniz bir oyun deneyimi yapan özelliklerden yalnızca bir kaçı:

– Crytek'in simgesi haline gelen yüksek oyun kalitesini ücretsiz olarak deneyimleyin

– Tamamen Türkçe içerik ve destek

– Sürekli güncellenen yeni içeriklerin ve silahların tadını çıkarın!

– Her gün değişen savaş alanlarında farklı görevlerin üstesinden gelin

– Acemiler için ayrı, ustalar için ayrı özelliklerle tasarlanmış görevler

– Dört farklı askeri sınıfı arasında takım yardımlaşmasına dayanan kollektif görevler

– Takım bazlı co-op (PvE) ile rekabetçi (PvP) oyun modları

– CRYENGINE teknolojisi ile savaşın tüm sıcaklığını hissedin

– Öğrenmesi kolay, hızlı aksiyon

– Tarafını seç ve Blackwood ya da Warface birlikleri için son ana kadar mücadele et

– Oyunda bir kuruş dahi vermeden karakterinizi geliştirebilme imkanı

Hangi modda oynarsanız oynayın, elit Warface birlikleri ile acımasız dev askeri birlik Blackwood arasındaki güç kavgasının bir parçası olacaksınız. Takım bazlı co-op (PvE) görevlerde dünya çapında sıcak çatışma bölgelerine gidip Blackwood hakimiyetini zayıflatırken, rekabetçi (PvP) görevlerde ise tarafınızı seçip size karşı duranları ortadan kaldıracaksınız!

Warface, yol boyunca zafer için ihtiyacınız olan ateş gücü ve yetkinlik özelliklerine erişiminizi sağlayacak. Geniş silah yelpazesinden istediğinizi açın ve çeşitli geliştirme yuvalarını kullanarak bunları kendinize göre mükemmelleştirin. Ayrıca askerinizin özelliklerini iyileştirmek için birçok yol var. Çatışma başladığında, yerden kayarak ateş etmek, hareket ettirilebilir objelerin arkasında siper almak ve arkadaşlarınızın yardımıyla stratejik pozisyonlara ulaşabilmek gibi özel hareketlerle düşmanınıza karşı avantaj kazanabilirsiniz.