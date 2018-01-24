Vücudunuzdaki benin tehlikeli olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Özellikle bunların başında benin ortasından sanal bir çizgiyle ikiye bölündüğünde iki yarım arasında bir simetri bozukluğu olup olmadığının saptanması gerektiğini kaydeden uzmanlar, eğer herhangi bir asimetri söz konusuysa şüphelenmeniz gerektiğini dile getiriyor.

Benin içinde renk tonu farklılıklarının olmasının, çapının 6 milimetreden büyük olması ve benin kaşıntı yapması durumunda da şüphelenilmesi gerektiğini de paylaşan uzmanlar, bir benin iyi ya da kötü huylu olduğunun kesin tanısının ancak parçanın çıkartılarak patolojik incelemeye gönderilmesiyle mümkün olduğunu savunuyor.

Bunun yanında uzman bir hekim tarafından yapılan muayenede de benin karakteri hakkında fikir sahibi olunabileceğini hatırlatan uzmanlar, ciltteki benin alınmasının herhangi bir sakıncası olmadığını söyleyen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Tüm benler uygun yöntemlerle alınabilmektedir. Bu uygun yöntemler içinde cerrahi olarak çıkarılması, radyo frekans yöntemlerle alınması, soğutularak kriyoterapi dediğimiz yöntemlerle alınması ve uygun benlerde patolojiye gitmeyecekse yani emin olduğumuz benlerde lazer tedavisiyle çok iyi sonuçlar alınabilmektedir."