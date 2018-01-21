Vücudunuza Survivor'ı yaşatmaya hakkınız yok

Vücudumuzun hiç veya çok az beslendiğinde bir süre sonra kendi yapısından bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştığını kaydeden uzmanlar, bu durumun elbette tartıda düşüşe sebebiyet verdiğini ancak yanıltıcı bir süreç olduğunu vurguluyor.

Çünkü bizi ilk başta mutlu eden aldatıcı kilo vermelerin, daha sonrasında alınan kilonun fazlasıyla dönüşü şeklinde gerçekleşmesinin söz konusu olduğunun altını çizen uzmanlar, kişilerin aç kalarak kendisini tabiri yerindeyse Survivor şartlarına soktuğunu dile getiriyor. Bu durumda da vücudun daha az besin geldiği zaman alınan besini yağ olarak depoladığını, hem yağ oranının arttığını hem de metabolizmanın yavaşladığını ifade eden uzmanlar, aslında söz konusu olan durumlardan en kötüsünün metabolizmanın yavaşlaması olduğunu kaydediyor.

Aç kalarak asla diyet yapılmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, doğru diyetin doyurucu, sağlık problemleri yaşatmayan bir diyet programı olduğunu ifade eden uzmanlar, diyet yapacak kişilerin uzmanlara danışması gerektiğini hatırlatıyor.

Sözde zayıflama diyetlerinde yani obezite gittikçe artıyor ve bu kilo verme konusuna rağbette gittikçe arttığını savunan uzmanlar, ne yazık ki zayıflama uzmanı olarak kendini nitelendiren ancak olmayan kişilerin de sayısının hiçte az olmadığını belirtiyor.

İnternet üzerinde yalan yanlış pek çok diyetin dolaştığını, tek öğün, elma, yoğurt diyeti gibi hiçbir işe yaramayan, sağlığı vuran diyetlerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, bu diyetlerin kilo vermek bir yana sağlığınızı vuracağını işaret ediyor.