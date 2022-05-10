

Haftanın güzel filmlerinden birisi Vortex, Gaspar Noe tarafnıdan yazılıp yönetilen 2021 psikolojik bir drama. Cannes Film Festivali'nde Cannes Premiere bölümünde gösterildi. Dario Argento'yu isimsiz bir baba ve yazar olarak canlandırıyor, on dört ekrandaki rölünden sonra ilk başrol rolü, kredisiz veya çoğunlukla küçük bir rol oynadı.

YAŞLILIK VE BUNAMA SEVGİYE ENGEL DEĞİL

Noe'in önceki filmleri gibi prömiyerini yine Cannes'da yapan Vortex hayata, yönetmenin kendi ölümlülüğü üzerine de düşündüğü son derece kişisel bir penceden bakıyor. Gaspar Noe kıl payı ölümden döndüğü bir beyin kanaması atlatıp pandemide de Covid'e yakalanmasının ardından gerçekleştirdiği bu projede, 'Her yaşam formunun kendi tünelinde yaşadığını' anlatmak üzere neredeyse baştan sona, bölünmüş ekran tekniği kullanıyor; filmdeki iki kameradan birin arkasında bizzat kendisi yer alıyor.

Gerilim-Korku türünün ustalarından Dario argento'nun başrolünü paylaştığı film, yaşlıllık ve bunamadan mustarif sevgi dolu bir çiftin son günlerine odaklanıyor. Gaspar Noe filmini 'Yüreklerini yitirmeden önce akıllarını yitiren tüm insanlara' adıyor.



YÖNETMEN : Gaspar Noe



OYUNCULAR: Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz



ÜLKE: Fransa, Belçika, Monako