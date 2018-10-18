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Volkan Demirel dönmek için yönetimden haber bekliyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Volkan Demirel dönmek için yönetimden haber bekliyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel takıma dönmek için yönetimden haber bekliyor.

Fenerbahçe'de Comilli ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, kadroya dönmek istiyor. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven yönetime 'özür dileyeceği' mesajı gönderirken yönetimden af bekliyor.

Çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde sürdüren tecrübeli futbolcu yaptığı yazılı açıklamada, süreçte bir hatası olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

Ancak buna rağmen özür dilemesi bekleniyorsa bunu da yapacağını ifade etmişti. O açıklamadan sonra Volkan Demirel ile henüz temasa geçen kimse olmadı.


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