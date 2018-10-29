Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi

Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek moral depoladı. Mustafa Pektemek'in 2 golle yıldızlaştığı mücadelede siyah-beyazlılar adında skor üreten diğer isimler Vagner Love ve Caner Erkin olurken, konuk ekibin tek golü Roco'nun kendi kalesine gönderdiği topla oldu. Maçı 9 kişi tamamlayan Çaykur Rizespor'da Orhan Ovacıklı ve Saadane oyun dışında kaldı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isim Ricardo Quaresma olmuştu. Tecrübeli futbolcu bir penaltı vuruşundan yararlanamasa da Mustafa Pektemek'in attığı 2 golde asisti yapan isim oldu.

Maça çift forvetle çıkan Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'in performansından memnun oldu. Uzun süredir suskun olan golcü isim 3. ve 40. dakikalarda gollerini attı.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA MAÇI BİTİRDİ

Karşılaşmaya fırtına gibi giren siyah beyazlılar, 3. dakikada öne geçti. Quaresma'nın sağdan çizgiye inerek ön direğe yerden ortaladığı topu Mustafa Pektemek topuğuyla şık bir şekilde filelere gönderdi. Mustafa Pektemek böylece 2018'de Vodafone Park'ta gol atan ilk yerli oldu. 10. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı faulü VAR'da inceledi ve ardından bu oyuncuya kırmızı kartını gösterdi. 40. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Vagner Love'ın ceza sahası içinde kaybettiği topla sağ tarafta buluşan Quaresma'nın ortasında, Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran isim oldu.

İkinci yarıya golle başlayan bu kez konuk takım oldu. 49. dakikada kullanılan kornerde Roco ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderi ve fark bire indi. Beşiktaş, 60. dakikada Love'un yerde kalmasıyla bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Quaresma Gökhan'ı geçemedi. Siyah beyazlılar böylece son 8 penaltının 4'ünü kaçırmış oldu. Bu arada pozisyondan hemen sonra Saadane 2. sarı kartını görüp oyundan atıldı.

9 kişi kalan rakibi karşısında rahatlayan Beşiktaş, 72. dakikada yine Quaresma'nın başrolde olduğu bir pozisyonda rahatladı. Portekizli'nin çalımı sonrası içeri çevirdiği topa Caner sert vurdu, defansın müdahalesiyle top ağlara gitti.

Quaresma şov bununla da bitmedi. 79. dakikada Q7 nefis bir orta daha yaptı ve Love kafayla skoru 4-1'e getirdi.

Kalan bölümde Beşiktaş rahat bir tempoda maçı tamamladı ve maçtan 4-1 galip ayrıldı. 2 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 18'e çıkarırken, Ç. Rizespor 8 puanda kaldı.