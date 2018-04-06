Vodafone İstanbul mataronu Pazar günü koşulacak

Dünya'nın sayılı parkurlarından biri olan ve düzenlendiği yıllarda ilet atletler tarafından rekor hedeflenerek koşulan, tüm atlelerin büyük beğenisini toplayan ve dümdüz parkuruyla her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunan yarı maraton, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ismi ile 8 Nisan Pazar günü 13. Kez start alacak.

3500 KİŞİ GÖREV ALACAK

21 km. ve 10 km. etaplarından oluşan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 3000 görev.i, 500 Gönüllü'nün yanı sıra, 40'dan fazla kurum ve kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sponsor firmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un koordinasyonunda görev yapacak.

8000 ATLET KOŞACAK

Altın kategöri'de koşulacak olan Vodafone, İstanbul Yarı Maratonu'nda 50'den fazla ülkeden 8.000 çipli koşucu ter dökecek.