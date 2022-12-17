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Vialand Yılbaşı Alışverişlerinde Moda Günleri Düzenliyor
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Kadın - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Vialand Yılbaşı Alışverişlerinde Moda Günleri Düzenliyor

Vialand Alışveriş Merkezi'nde 'Yeni Yıl Alışveriş ve Moda Günleri' 20 Aralık'ta başlıyor. Açık Hava Konsepti ile AVM'lerde yeni bir tarz yakalayan Vialand Moda günleri 02 Ocakta sona erecek.

Vialand Alışveriş Merkezi'nde "Yeni Yıl Alışveriş ve Moda Günleri" 20 Aralık'ta başlıyor. AçıkHava Konsepti ile AVM'lerde yeni bir tarz yakalayan Wialand Moda günleri 02 Ocakta sona erecek.

İnfluencerlar ve ünlü isimlerin katılacağı bir lansmanla açılacak Vialand AVM'deki, "Yeni Yıl Alışveriş ve Moda Günleri 20 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk gün düzenlenen etkinlikte, İvana Sert, Gizem Hatipoğlu, Emel Yıldırım, Özlem Yıldız misafirlerle buluşacak. Ziyaretçiler aynı zamanda çeşitli söyleşiler ve sahne performansı ile alışverişin en havalı cadde Vialand AVM'de keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

"Yeni Yıl Alışveriş ve Moda Günleri" ile modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimcileri yeni koleksiyonlarını ağırlamaya hazırlananan Vialand AVM, açık hava konsepti, büyük metrekareli mağazaları, sosyal yaşamıyla alışverişi gerçek bir keyfe dönüştürüyor. Aynı zamanda Vialand AVM, yılbaşında özenle bir kermese ev sahipliği de yapıyor. Farklı markaları, yeni ürünleri ve girişimcileri ziyaretçilerle buluşturacak olan kermes ünlü isimleri de ağırlayacak.

Kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı'nın yapkığı Jade& Brands ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, misafirler yılbaşı alışverişinin keyfini sonuna kadar çıkarırken bir yandan Astroloj Aygül Aydın, Vialand misafirlerini 2023 öngörüleri hakkında bilgilendirecek.


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