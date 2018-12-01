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Vergi borcu yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
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Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Vergi borcu yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı

Milyonlarca vatandaşın SGK ve Vergi Daireleri'nde uzun kuyruklar oluşturmasına neden olan vergi borcu yapılandırmada 2. taksitlerin son ödeme tarihi bir kez daha uzatıldı.

Vergi borcu bulunan vatandaşlar 27 Ağustos'ta sona eren yapılandırma başvurusunun ardından 15 Ekim'e kadar borçlarının ilk taksitini ödemişti. İkinci taksit verilen son ödeme tarihi yeniden uzatıldı. 30 Kasım 2018 olarak belirlenen vergi borcu son ödeme tarihi 6 ay süreyle uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüye girdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile mükerrer sayıda yer alan kararda, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 10'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir” denildi.


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