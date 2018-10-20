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Venta Pırlanta: Şıklığın ve zarafetin nişanesi
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Venta Pırlanta: Şıklığın ve zarafetin nişanesi

Şıklığın ve zarafetin nişanesi Venta Pırlantanı'nın kurucusu Ahmet Özcan'a göre mücevher üretiminde esin kaynağı kadın olmalı.

Kadında şıklığın ve zarafetin nişanesi pırlanta üzerine dolu dolu bir sohbet: Venta Pırlanta, Ahmet Özcan Röportajı

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Pırlanta sektörünün önde gelen firmalarından Venta Pırlanta'nın kurucusu Ahmet ÖZCAN ile pırlanta ve markası Venta üzerine sizler için keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 20 yılı aşkın bir zamandan bu yana Nuruosmaniye'de faaliyet gösteren firmanın kuyumculuk sektöründe hatrı sayılır bir tecrübesi var. Aslında kendisi de bir pırlanta uzmanı olan Ahmet ÖZCAN tarafından kurulan Venta Pırlanta'yı ve pırlantayı daha yakından tanımaya ne dersiniz?

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Soru: Ahmet Bey, öncelikle ‘Venta' ismi nereden gelmektedir? Bunu okurlarımızla paylaşır mısınız?

-        Venta, kusursuz kesilmiş pırlantanın vermiş olduğu ışık anlamına gelmektedir. Biz de bu ışıktan esinlenerek firmamızın isminin Venta Pırlanta olmasını uygun gördük.

Soru: Venta Pırlanta'yı en doğru özetleyen tanım nedir?

-        Venta Pırlanta kendisine müşterilerinin hayal ettiği mücevherleri ve pırlantaları kusursuz bir işçilik ve kaliteli üretimle sunmayı misyon edinmiş yenilikçi, modern ve vizyoner bir mücevherat firmasıdır.

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Geçmişten günümüze Venta Pırlanta

Soru: Ahmet Bey, kuyumculuk alanındaki deneyimlerinizi pırlanta sektörüyle harmanlayarak tüketiciler için yepyeni bir dinamizm kazandırdığınız aşikar. Peki bu dinamizm perspektifinden baktığımızda Venta Pırlanta'nın hedefleri nedir?

-        Pırlanta sektörüne yepyeni bir soluk getirme konusunda iddialı olan firmamızın özellikle trend yaratan tasarımlar ile sektöre canlılık verebilmesi öncelikli hedeflerimizin başında geliyor. Tabi ki her kadının rüyalarını süsleyen pırlanta çeşitleri, tek taş yüzük, kolye, küpe, bileklik ve elmas koleksiyonlarının vazgeçilmez adresi olmak da ana hedeflerimiz arasında.

Kadın ve pırlanta temel olgusundan yola çıkarak bu hedefleri kendisine belirleyen başarılı iş adamı Ahmet ÖZCAN, ekibi hakkında da bizlere açıklamalar da bulundu.

-        Ekibimiz pırlanta konusunda eğitimli ve çok profesyonel bir kadro diyebilirim. Tüm ürünlerde öncelikle farklılık yaratmak amacıyla tasarımlar üreten ve kendisini sürekli geliştiren bir ekibimiz var. Bu haliyle bize markalaşma yolunda çok daha hızla ilerleme fırsatı tanıyor.

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Soru: Ahmet Bey, Venta Pırlanta kimler ile satış gerçekleştiriyor? Toptan, perakende ve online gibi hangi kanallarda satışınız mevcuttur?

-        Venta Pırlanta olarak Türkiye'deki önemli firmalara, toptan pırlanta ithalatı ve montür üretimi yapıyoruz. Burada kusursuz işçilik ile üretim ve satış sonrası desteğimiz ile müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Öte yandan oldukça geniş bir ürün yelpazemiz sayesinde, uluslararası Gia ve Hrd sertifikalı pırlantaların Türkiye'ye toptan satışını da gerçekleştirmekteyiz. Bunlara ek olarak www.ventapirlanta.com adresinden pırlanta sever kullanıcılara büyük bir zevkle hizmet vermekteyiz.

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Soru: Son olarak; Venta Pırlanta'nın ulaşmak istediği nokta nedir?

-        Açıkçası bizim şirket olarak vizyonumuz uluslararası arenada ün salmış, tanınan, dünya standartlarında bir kaliteye sahip, çağdaş yenilikleri takip eden ve her zaman yeniliklere öncülük eden, bu sayede de diğer mücevher kuruluşları tarafından örnek alınan bir marka olmak var. Dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında tüm müşterilerimize en yüksek kalitede ürün sunmak, mücevher sevenleri kendilerine güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerinin karşılandığı mücevher marka zinciri oluşturma gayesiyle canla başla çalışıyoruz.


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