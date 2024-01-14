Vatan Toprağında Can Verenler: Şehitlerimiz

Dün yüreklerimizi derin bir hüzünle sarsan acı bir haberle irkildik. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki bir üs bölgemize sızmaya çalıştığı çatışmalarda 9 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanın güvenliğini sağlama adına verdiği mücadelede, bu kahramanlarımız, gözlerini kırpmadan, canlarını feda ederek milletimizin güvenliğini temin etmek için mücadele ettiler.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımızın sayısının 9 olduğu belirtilirken, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu acı haberi alır almaz, ülkemizin siyasi partileri de birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin gerekliliğini ortaya koyarak adeta bir milli birlik ruhu içerisinde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplamaya karar verdi. Özel, "Yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine" dediği açıklamasında, partisinin Manisa'daki etkinliğini iptal ederek Ankara'ya döneceğini ve MYK'nın olağanüstü toplanacağını belirtti.

İyi Parti de benzer bir karar alarak, hafta sonu yapmayı planladığı yerel seçim istişare kampını ve aday tanıtım toplantılarını şehit haberleri nedeniyle iptal etti. Genel Başkan Akşener'in kararı doğrultusunda alınan bu karar, şehitlerimizin anısına bir saygı duruşu olarak değerlendirilebilir.

Aynı şekilde, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 6 askerin şehit olması üzerine planlanan aday tanıtım toplantısını iptal ettiklerini açıkladı. Çelik'in ifadesinde, "Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadeleri, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bu acı günlerde, millet olarak birlik olma, terörle mücadelede kararlılık gösterme zamanıdır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu vatan toprakları, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin, milletimize sabır versin.

İlker Karaca - 14.01.2024