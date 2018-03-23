Vartolu İle İdris Baba İlişkisi Ne Olacak?

Karakterlerin geçmişlerinin izleyiciye aktarılması dizide ki en kötü karaktere bile insanların sempati duymasını sağlamaktadır. Bu duygu yoğunluğu genellikle çok zor elde edilir. Çukur dizisi bu yüzden çok sevilip izlenmektedir.



Vartolu Nasıl Bir Karaktere Sahiptir?



Vartolu ilk başlarda insanların gözüne kötü karakter olarak gelse de son bölümlerde yaptıklarının bir sebebi olduğu anlaşılabiliyor. İnsanlar Vartolu karakterini son bölümden sonra iyi veya kötü adlandıramayabiliyor. Çünkü Vartolu karakterinin geçmişte yaşadıkları, çektiği acılar ve babasının eksikliğinde yaşadıkları onu böyle bir karakter yapmaya itmektedir. Vartolu karakteri içinde naif bir erkek çocuğu barındırsa da dizide sert ve kötü adam olarak yer almaktadır. Son bölümde Vartolu karakterinin kötü adam olmayı kendi seçmediğini, buna mecbur kaldığı görülebiliyor. Vartolu tahminlere göre geçmişte bütün yaşadığı acılarının intikamını almak için elinden ne geliyorsa yapmaya hazır durmaktadır. Ya da babasını affedecektir.



Vartolu ve İdris Baba Arasında Neler Olacak?



Son bölümde izleyiciler Vartolu karakterinin ve İdris babanın karşılaşmasına tanık oldular. İdris baba artık Vartolu karakterinin kendi oğlu olduğunu öğrenmektedir. Vartolu karakteri tüm geçmişini hayatı boyunca beklediği babasına anlatmaktadır. Fakat İdris baba karakteri Vartolunun kendi oğlu olduğunu daha yeni öğrenmiştir. İki karaktere sadece iki seçenek kalmıştır. Ya beraber baba oğul ilişkisi yaşayacaklardır, ya da devam eden savaşta karşı karşıya kalacaktır. Bu soruların cevabını yeni bölümde izleyiciler görmüş olacaktır. Vartolu ömrü boyunca aradığı babasının yanında duracak mı? Ya da babasından intikamını mı alacaktır? Tüm soruların cevabı izleyiciler için yeni bölümde heyecanla açıklanmayı beklenmektedir.

