Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Vartolu İle İdris Baba İlişkisi Ne Olacak?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Mine KARACA

Vartolu İle İdris Baba İlişkisi Ne Olacak?

Son zamanların en popüler ve dikkat çekici dizisi Çukur dizisidir. Farklı sahneleriyle, izleyiciyi içine çekmesiyle ve duygulandırmasıyla diğer dizilerden farklı bir yerde yer almaktadır. Karakterler özenle yazılıp, senaryo özenle kurgulanmaktadır. Bu sebeple her yeni bölümünde yeni bir hikaye ve yeni duygulara yer verilmektedir.

Karakterlerin geçmişlerinin izleyiciye aktarılması dizide ki en kötü karaktere bile insanların sempati duymasını sağlamaktadır. Bu duygu yoğunluğu genellikle çok zor elde edilir. Çukur dizisi bu yüzden çok sevilip izlenmektedir.

Vartolu Nasıl Bir Karaktere Sahiptir?

Vartolu ilk başlarda insanların gözüne kötü karakter olarak gelse de son bölümlerde yaptıklarının bir sebebi olduğu anlaşılabiliyor. İnsanlar Vartolu karakterini son bölümden sonra iyi veya kötü adlandıramayabiliyor. Çünkü Vartolu karakterinin geçmişte yaşadıkları, çektiği acılar ve babasının eksikliğinde yaşadıkları onu böyle bir karakter yapmaya itmektedir. Vartolu karakteri içinde naif bir erkek çocuğu barındırsa da dizide sert ve kötü adam olarak yer almaktadır. Son bölümde Vartolu karakterinin kötü adam olmayı kendi seçmediğini, buna mecbur kaldığı görülebiliyor. Vartolu tahminlere göre geçmişte bütün yaşadığı acılarının intikamını almak için elinden ne geliyorsa yapmaya hazır durmaktadır. Ya da babasını affedecektir.

Vartolu ve İdris Baba Arasında Neler Olacak?

Son bölümde izleyiciler Vartolu karakterinin ve İdris babanın karşılaşmasına tanık oldular. İdris baba artık Vartolu karakterinin kendi oğlu olduğunu öğrenmektedir. Vartolu karakteri tüm geçmişini hayatı boyunca beklediği babasına anlatmaktadır. Fakat İdris baba karakteri Vartolunun kendi oğlu olduğunu daha yeni öğrenmiştir. İki karaktere sadece iki seçenek kalmıştır. Ya beraber baba oğul ilişkisi yaşayacaklardır, ya da devam eden savaşta karşı karşıya kalacaktır. Bu soruların cevabını yeni bölümde izleyiciler görmüş olacaktır. Vartolu ömrü boyunca aradığı babasının yanında duracak mı? Ya da babasından intikamını mı alacaktır? Tüm soruların cevabı izleyiciler için yeni bölümde heyecanla açıklanmayı beklenmektedir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
-
Çok Okunanlar
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
Tekvandocularımız engel tanımadı
Tekvandocularımız engel tanımadı
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık