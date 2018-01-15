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Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı
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Gündem - - Editör: Merve Ece İNAN

Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı

Hem sağlık hem de estetik açıdan sorun oluşturan varislerin, kışın kalın giysiler ve çizmeler içindeyken unutulduğunu ancak havaların ısınmasıyla birlikte hastaların bu sorunlarını yeniden hatırladığını belirten uzmanlar, çoğunlukla hastaların yaz öncesi aylarda doktora başvurduklarını ifade ediyor.

Varis tedavisinin yaz ayları gelmeden yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden uzmanlar, varis oluşumu ve güncel varis tedavi yöntemleri hakkında bizlerle önemli bilgiler paylaştı.

Varisin toplardamarların genişlemesi ve şişmesi olduğunu paylaşan uzmanlar, kanın cilt altı damarlarda normalin dışında toplanmasıyla meydana gelen, mavimsi-mor, şiş ve kıvrıntılı damarlarla ortaya çıkan varislerin, çoğunlukla bacaklarda, daha sık olarak da diz altında görüldüğünü ifade ediyor.

Venöz yetmezliği adı verilen toplardamar içerisindeki küçük kapakçıkların kanı kalbe doğru yönlendirmesi özelliğini yitirmesinin varise sebebiyet verdiğini vurgulayan uzmanlar, genetik yatkınlığında önemli bir faktör olduğunun altını çiziyor.

Varisin, bacaklarda ağrı, dolgunluk ve ağırlık hissi, gece krampları, karıncalanma, uyuşukluk, genişlemiş ve görünür hale gelmiş toplardamarlar, ayak bileklerinde şişlik ve deride renk değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterdiğini hatırlatan uzmanlar, ciddi vakalarda flebit yani toplardamarın iltihabı, varisli damarın patlaması ve daha ileri olgularda bacakta cilt ülserleri oluşumu gibi sorunlara neden olabildiğini kaydediyor.

 

Uzmanlar varis oluşumuna karşı alınması gereken önlemlerin başında fırsat buldukça bacakları yukarı kaldırarak dinlenmenin geldiğini savunurken, varis çorabı veya koruyucu çorap isimlendirilen çorapların önemli bir adım olduğunu da kaydediyor. 


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