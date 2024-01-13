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Varis Oluşumunun Sebepleri
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Sağlık - - Editör: Mine KARACA

Varis Oluşumunun Sebepleri

Varisler, genellikle damarların genişlemesi ve uzaması sonucu oluşan bir durumdur. Bu durumun ortaya çıkmasında çeşitli faktörler rol oynayabilir.

İşte varis oluşumuna neden olan bazı faktörler:

Genetik Yatkınlık: Ailede varis öyküsü bulunan kişilerde varis oluşma riski daha yüksektir. Genetik faktörler, damar duvarının zayıf olmasına veya kapakçıkların düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Yaş: Yaş ilerledikçe, damar duvarları zayıflayabilir ve damarlar genişleyebilir. Bu durum da varis oluşumuna katkıda bulunabilir.

Cinsiyet: Kadınlar genellikle erkeklere göre varis oluşma riski daha yüksektir. Hamilelik ve hormonal değişiklikler, kadınları varis oluşumuna daha yatkın hale getirebilir.

Hamilelik: Hamilelik sırasında, artan kan hacmi ve rahim baskısı damarları genişletebilir ve varis oluşumunu artırabilir.

Obezite: Fazla kilolu olmak veya obezite, bacaklara binen ekstra ağırlık nedeniyle damarların genişlemesine ve varis oluşumuna katkıda bulunabilir.

Uzun Süre Ayakta Durma veya Oturma: Uzun süre ayakta durma veya oturma, bacaklardaki kan dolaşımını zorlaştırabilir ve varis riskini artırabilir.

Hareketsiz Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz yapmamak, kan dolaşımını iyileştiren kas pompası etkisini azaltabilir, bu da varis oluşumunu destekleyebilir.

Sigara İçme: Sigara içmek, damar duvarlarını zayıflatabilir ve dolaşım sistemini olumsuz etkileyebilir, bu da varis oluşumuna katkıda bulunabilir.

Damar Kapakçıklarının Zayıflığı veya Hasarı: Damarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması veya hasar görmesi, kanın ters yönde akmasına ve damar genişlemesine yol açabilir.

Bu faktörler genellikle bir araya gelerek varis oluşumunu tetikleyebilir. Ancak, herkesin durumu farklıdır ve varislerin belirtileri veya şiddeti bireyden bireye değişebilir. Varislerle ilgili endişeleriniz varsa veya belirtiler fark ediyorsanız, bir doktora danışmanız önemlidir.


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