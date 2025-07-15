Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlediği Van Kültür Yolu Festivali, kent genelinde birbirinden zengin etkinliklerle devam ediyor. Van’ın dört bir yanına yayılan programlar, sanatseverlere kültür dolu günler yaşatıyor.

Festival süresince müzik, tiyatro, edebiyat ve çocuk etkinliklerinden oluşan birçok etkinlik halkla buluşurken, Vanlılar hem eğleniyor hem de kültürel zenginliklerle buluşuyor.

Klasikten tasavvufa zengin müzik programı

Festival kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Antonio Vivaldi'nin “Dört Mevsim” eserini sahneledi. Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda ise sanatçı Ender Tekin, tasavvuf müziğinin etkileyici ezgilerini dinleyicilerle paylaştı.

Sokak müzisyenlerinden canlı performanslar

Valilik Parkı ve Van Kent Meydanı’nda kurulan “Sokak Sahne” alanlarında genç müzisyenler sahne aldı. Katılımcılar müziğin ritmiyle meydanlarda keyifli anlar yaşadı.

Tarihten günümüze kadın, edebiyat ve söyleşi buluşmaları

Van Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Van Kazıları Paneli: Geçmişten Günümüze Kadının Toplumdaki Rolü” etkinliğinde, kadınların tarihsel süreçteki yeri bilimsel verilerle ele alındı.

İl Halk Kütüphanesi bahçesinde, “Yaşar Kemal’in İzinde Yaratıcı Drama Atölyesi” gerçekleştirildi. Katılımcılar, eğitmen Ferhat Duman eşliğinde edebiyat ve tiyatroyu harmanlayan bir deneyim yaşadı.

Aile üzerine anlamlı bir söyleşi

Yazar Saliha Erdim ve Işıl Açıkkar, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’ndaki “Aile” konulu söyleşide, aile içi iletişim, değerler ve bilinçli ebeveynlik üzerine düşüncelerini paylaştı.

Çocuklar için dopdolu bir festival ortamı

Atatürk Kültür Parkı’nda kurulan “Çocuk Köyü”, festivalin minik misafirlerine yönelik en renkli alanlarından biri oldu. Arkeopark, ASELSAN tanıtım alanı, Çanakkale Mobil Müzesi ve Ali Baba’nın Çiftliği gibi etkinlik alanlarında çocuklar eğlenerek öğrendi.

Ayrıca çocuklara yönelik “Ege ile Gaga” ve “7 Bölge 7 Çocuk” tiyatro gösterileri ile “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” filmi büyük ilgi gördü.

Van Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenen “Hacivat ve Karagöz’le Tanışma ve Yapım Atölyesi” ise çocuklara geleneksel Türk gölge oyunlarını uygulamalı olarak tanıma fırsatı sundu.