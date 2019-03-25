Van'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kapanan yolların açılması için Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde zincirsiz seyreden tırların kayması sonucu onlarca araç yolda kalırken, aniden düşen çığ ise büyük korkuya neden oldu.