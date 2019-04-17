Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı

YYÜ Edebiyat Fakültesi öğrenci temsilciliği tarafından bölümler arası futbol turnuvası düzenlendi. Erkek öğrenciler maç için hazırlıklarını yaparken, YYÜ Toplum Gönülleri Topluluğu, cinsiyetçi spor algısını kırmak için farkındalık etkinliği yapmak üzere yeşil sahaya çıktı.

Kadın öğrenciler ellerindeki 'Birlikte değişen, birlikte dönüşen kadınlarız. Geliyoruz', 'Yeşil sahalarda kadının adı var', 'Kadınlar her yerde', 'Sahanın sultanları', 'Yaşamın her alanında vardık ve var olacağız' pankartlarıyla sahaya yürüdü. Yarım saat süren futbol maçında tribündeki erkek öğrenciler, arkadaşlarına destek oldu. Maç sonunda mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Kübra Demir amaçlarının cinsiyetçi spor algısını kırmak olduğunu söyledi. Demir, "Tamam yeşil sahalarda kadınlar var ama onlar çok arka planda. Futbol denince akla sadece erkekler geliyor. Ve biz bu algıyı kırmak istiyoruz. Evet yeşil sahada kadının adı var diyerek bu alanlardayız. Bu tek seferlik olmayacak, devamını getireceğiz. Kadınlar da erkekler gibi yeşil sahalarda daha çok anılana kadar biz bu çabamızı devam ettireceğiz" dedi.

Öğrencilerin maçını izleyen eski milli futbolcu Feyyaz Uçar da, aralarında çok yetenekli ve başarılı oyuncuların olduğunu söyledi. Uçar, "Kadınlarımız her yerde olmalı. Sporda, ekonomide, sanatta da her yerde daha fazla yer almalılar. Bu açıdan çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da faaliyetlerine devam ederler ve sporu hiçbir zaman bırakmazlar" ifadelerini kullandı.