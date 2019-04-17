Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Armoni BAYAR

Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) kadın öğrenciler, futbol turnuvası öncesi ellerinde pankartlarla sahaya çıktı. Cinsiyetçi spor algısını yıkmak için maç yapan kadınları Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Vanspor'un eski Teknik Direktörü Feyyaz Uçar da izledi.

YYÜ Edebiyat Fakültesi öğrenci temsilciliği tarafından bölümler arası futbol turnuvası düzenlendi. Erkek öğrenciler maç için hazırlıklarını yaparken, YYÜ Toplum Gönülleri Topluluğu, cinsiyetçi spor algısını kırmak için farkındalık etkinliği yapmak üzere yeşil sahaya çıktı.

Kadın öğrenciler ellerindeki 'Birlikte değişen, birlikte dönüşen kadınlarız. Geliyoruz', 'Yeşil sahalarda kadının adı var', 'Kadınlar her yerde', 'Sahanın sultanları', 'Yaşamın her alanında vardık ve var olacağız' pankartlarıyla sahaya yürüdü. Yarım saat süren futbol maçında tribündeki erkek öğrenciler, arkadaşlarına destek oldu. Maç sonunda mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Kübra Demir amaçlarının cinsiyetçi spor algısını kırmak olduğunu söyledi. Demir, "Tamam yeşil sahalarda kadınlar var ama onlar çok arka planda. Futbol denince akla sadece erkekler geliyor. Ve biz bu algıyı kırmak istiyoruz. Evet yeşil sahada kadının adı var diyerek bu alanlardayız. Bu tek seferlik olmayacak, devamını getireceğiz. Kadınlar da erkekler gibi yeşil sahalarda daha çok anılana kadar biz bu çabamızı devam ettireceğiz" dedi.

Öğrencilerin maçını izleyen eski milli futbolcu Feyyaz Uçar da, aralarında çok yetenekli ve başarılı oyuncuların olduğunu söyledi. Uçar, "Kadınlarımız her yerde olmalı. Sporda, ekonomide, sanatta da her yerde daha fazla yer almalılar. Bu açıdan çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da faaliyetlerine devam ederler ve sporu hiçbir zaman bırakmazlar" ifadelerini kullandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre
Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' için önlem
Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?
Gürgen Öz baba oldu
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Hakim ve Savcılar Kurulu Rabia Naz soruşturması için müfettiş görevlendirdi
-
Çok Okunanlar
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Anıtkabir'e giden İmamoğlu, Ankara'da Akşener' i ziyaret etti
Anıtkabir'e giden İmamoğlu, Ankara'da Akşener' i ziyaret etti
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Ukrayna'da başkan adayları alkol ve uyuşturucu testinden geçti
Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
İstanbul seçiminde işte son rakamlar
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Binali Yıldırım: 'YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Son Haberler
Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre
Omurilik felçli Alper'in hedefi 200 metre
Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı
Van'da kadın öğrenciler cinsiyetçi spor algısını yıkmak için sahaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' için önlem
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' için önlem
Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?
Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?
Gürgen Öz baba oldu
Gürgen Öz baba oldu
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Hakim ve Savcılar Kurulu Rabia Naz soruşturması için müfettiş görevlendirdi
Hakim ve Savcılar Kurulu Rabia Naz soruşturması için müfettiş görevlendirdi
Denizli'nin Honaz ilçesinde seçim yenilenecek
Denizli'nin Honaz ilçesinde seçim yenilenecek
Düğünlerin yeni gözdesi: 'çeyrek gram altın'
Düğünlerin yeni gözdesi: 'çeyrek gram altın'
İş bulma vaadiyle yurt dışından geldiler, fuhuşa zorlandılar
İş bulma vaadiyle yurt dışından geldiler, fuhuşa zorlandılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji