Van'da 4.1 şiddetinde deprem

Van'dan son dakika deprem haberi geldi. Van'da merkez üssü Muradiye ilçesi olan 4.1 şiddetinde deprem oldukça korkuttu.

Van'da yerin 5 km derinliğinde yaşanan depremin büyüklüğü Kandil tarafından 4.1 olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden son bilgiler ışığında saat 16.18 sıralarında merkez üssü Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi'nde 4.1 şiddetindeki deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Kısa Süreli Panik

İlk bilgilere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde kısa süreli de olsa vatandaşlar arasında bir panik yaşandığı gözlemlendi.