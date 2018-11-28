Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı

Elazığlı iş adamı Y.M. kendisini Erzincan Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Abdullah Ş. isimli şahıs tarafından 9 bin TL dolandırıldı. İş adamını arayarak engelliler için akülü araba yardımı için para isteyen Abdullah Ş.'nin hesabına 9 bin TL gönderen iş adamı, dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.

İş adamı Y.M.'nin suç duyurusu üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Çorum ve Elazığ'da Abdullah Ş.'yi aradı. Abdullah Ş.'yi takibe alan Çorum Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş adamının hesabına gönderdiği 9 bin TL'yi ATM'den çeken Abdullah Ş.'yi suç üstü yakaladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin başarılı opersyonu sonucu yakalanan dolandırıcı Abdullah Ş.'nin daha önce de benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Abdullah Ş., kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını, bir arkadaşının adına yatan parayı çektiğini öne sürdü. Sorgudan sonra adliyeye sevk edilen Abdullah Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.