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Vali'den muhtarlara kahvaltı yasağı: Resimleyin gönderin
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- - Editör: Sefa Koçak

Vali'den muhtarlara kahvaltı yasağı: Resimleyin gönderin

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Antalya Valiliği'nde muhtarları ağırlayan Vali Münir Karaloğlu, 'Kimse milletin zamanını kahvalı için harcamasın.' dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada makamında ağırladığı muhtarlara üstü kapalı göndermede bulundu. Resmi dairelerde sıkı iş disiplini beklediğini belirten Vali Karaloğlu, mesai saatleri dışında masasını bırakan muhtarın kendisine ihbar edilmesini istedi.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve mahalle muhtarları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, "Antalya genelinde 911 muhtarımız var. Merkez ilçelerimizde 228 muhtarımız bulunmaktadır. Tüm muhtarların bu özel gününü kutluyorum" dedi. Muhtarlığın tarihi sürecini anlatan Nazif Alp ise "Devletin en alt kademesinde çalışan bir birim olduğumuzdan dolayı ortamlarda pek bulunmuyorduk. Son 10 yıldır muhtarlar da bu camiada bir yere geldi. Muhtarlarımızın eskiden çok sıkıntısı vardı fakat bu sıkıntıları aştık. Çünkü Antalya büyüdü. Belediyelere gittiğimizde artık hizmet alabiliyoruz. Bu günümüzü kutladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından muhtarlar, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Muhtarların gününü kutlayan Karaloğlu, istek ve sorunlarını dinledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda toplumun her kesiminden insanların yer alacağını belirten Vali Karaloğlu, muhtarları da davet etti ve muhtarların tek bir çatı altında birleşmesi konusunda çağrıda bulundu.

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Vali Münir Karaloğlu'nun birkaç gün önce kurumlarda mesai saatleri içerisinde kahvaltı yapılmasını ve sigara içilmesini yasaklayan talimatını beğendiklerini söyleyen muhtarlar, teşekkür etti. Bu konuda çoğu kişiden olumlu tepkiler aldığını anlatan Vali Karaloğlu ise şunları söyledi:

"MİLLETİN ZAMANI KAHVALTI İÇİN HARCANMASIN"

"Biz, 'Kimse kahvaltı yapmasın' demiyoruz. Kahvaltı zamanı milletin zamanından çıkmasın. Adam 07.00'de gelsin, dairede 08.00'e kadar kahvaltı yapsın. Ama 08.00'den sonra bir dakika bile milletin zamanını kahvaltı için harcamasın. Kapalı alanlarda sigara içme yasağı mesaiden kaytarma mekanizmasına dönüştü. Buna izin veremeyiz. Sigara içen her 20 dakikada bir kendisine mola veriyor, içmeyen çalışmasında devam ediyor. Biz niye sigara içmeyeni cezalandıralım? Böyle bir şey olamaz. Siz de takipçisi olun, dairelerde bizim bu emrimize rağmen hâlâ kahvaltı edenler varsa takip edin. Siz muhtarsınız, toplum adına denetleme yapıyorsunuz. Hâlâ kahvaltı yapan varsa, hâlâ masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin, bana gönderin. Allah rızası için bunu yapın. Toplumsal denetim olarak bunu yapın."


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