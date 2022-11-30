"Herşey sakin"! cümlesini cehenneme kadar yolu var.



Önemsiz Biri, John Wick, Sarışın Bomba, Deadpool 2 ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs Shaw filmlerinin kural tanımaz yapımcıları olan 87North'dan, bahsinizi her zaman kırmızıya yatırmanızı söyleyen, karanlık bir Noel gerilimi geliyor.

BU NOEL ÇOK ŞEYLERE GEBE

Bir grup paralı asker, Noel akşamı zengin bir ailenin evine girip içerideki herkesi rehin aldığında sürpriz bir dövüşçünün, Noel Baba'nın (David Harbour, Black Widoq, Stranger Things dizileri) da orada olacağına hazırlıklı değildir ve Noel Baba, onlara sebep bir aziz olmadığını göstermek üzeredir.

Filmde ayrıca Emmy ödülü, John Leguizamo (John Wick), Cam Gigandet (Witout Renose), Alex Hassel (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War). Edi Patterson (The Rigteous Gemstones) ve Beverly D'Angelo (Sevimli Aile Tatilde serisi ) de rol alıyor.

BİR TİMMY WİRKOLA FİLMİ

Yönetmenliğini, Norveçli yönetmen Tommy Wirkola'nın (Hansel ve Gretel : Cadı Avcıları, Dead Snow serisi) yaptığı Vahşi Gece'nin yapımcıları 87North'dan Kelly McCormick, David Leitch ve Guy Danella, Orjinal senaryonun yazarları, Kirpi Sonic'in de yazarları olan Pat Casey ve Josh Mille, Filmin idari yapımcısı Marc S. Fischer.

Yönetmen: Tommy Wirkola



Yapımcı: Kelly McCormick



Yapımcı: Kelly Leitch



Yapımcı: Guy Danella

Yazar: Pat Casey



Yazar: Josh Miller

Oyuncular: David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Aleş Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson and Beverly D'Angelo