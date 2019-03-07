Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

İstanbul'dan Tekirdağ'a yüklü miktarda uyuşturucu hap getirdiği belirlenen bire kadın, polis ekipleri tarafından otogarda yakayı ele verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülşen D.'nin İstanbul'dan Tekirdağ'a yüklü miktarda uyuşturucu götüreceğini ihbar aldı. Narkotik timler, otobüsle kente gelen Gülşen D.'yi otobüsten indirerek gözaltına aldı.

Çantasından Çıktı

Gülşen D.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda uyuşturucuları cips ve bisküvilerin bulunduğu torba içerisine koyduğunu belirledi. Torbalardan 1869 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 in 560 lira bulunurken gözaltına alınan Gülşen D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.