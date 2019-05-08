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Uyuşturucu madde sahil kenarlarına vurmaya devam ediyor.
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Gündem - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Uyuşturucu madde sahil kenarlarına vurmaya devam ediyor.

Dün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği sahilde,bugün de 140 kilo uyuşturucu bulundu.Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk,paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor.

Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde barındıran V.Y'ye ait ahşap tekne, bir önceki gün battı.Denize dağılan paketler halindeki uyuşturucu madde, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından toplandı.Çanakkale ve Balıkesir sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı,gözaltına alınan tekne sahibi V.Y ile İ.İ.Ç'nin sorgularının devam ettiği belirtildi.

140 KİLO DAHA TESPİT EDİLDİ 

Bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında yer alan sahil kesimine yine paketlenmiş torbalar halinde uyuşturucu vurdu.Çevre sakinleri,torbaları fark edip jandarma ekipleri ile bağlantıya geçti.Bölgeye gelen jandarma ekipleri,9 paket halinde toplam 140 kilo uyuşturucuya el koydu.Böylece yapılan operasyonlarda ele geçirilen miktar 1 ton 551 kiloya çıktı.


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