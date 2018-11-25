Uyku apnesi trafik kazalarına davetiye çıkarıyor

Kişilerde uykuda solunum durması ve gündüz aşırı uyku durumu olaran kendini gösteren uyku apnesi sendromunun trafik kazalarına da davetiye çıkardığı öğrenildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Uyku Tıbbı Hekimi Dr. Adem Yılmaz, uyku apnesinin neden olduğu konsantrasyon eksikliğinin trafik kazalarına yol açtığını söyledi.

Dr. Adem Yılmaz, ülkemizde binlerce kişinin uyku apnesine bağlı olarak kaliteli bir uyku uyuyamadığının altını çizdi. Buna bağlı olarak kişilerin yaşam kalitesinin de olumsuz etkilendiğini belirten Yılmaz, "Toplumumuzda uyku bozuklukları başa çıkılamaz bir hastalık olarak görülür. Uyku, birçok insanın düşündüğü gibi bir dinlenme hali değildir. Uyku beyin için olmazsa olmaz bir süreçtir. Bahsettiğimiz bu süreç içinde yapılan iş, gün içinde gelen bilgilerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasıdır" dedi.

TRAFİK KAZALARI UYKU APNESİYLE YAKINDAN İLİŞKİLİ

Kalitesiz uyku uyanan insanlar, uyandıklarında da keyifsiz ve isteksiz oluyorlar. Uyku kalitesindeki bozulmanın, konstantrasyon güçlüğüne neden olduğunu belirten Dr. Adem Yılmaz, çok çarpıcı bir detayı hastalarıyla paylaştı.

Trafik kazalarıyla ilgili yapılan bir araştırmayı paylaşan Dr. Yılmaz, "Araştırmalar da göstermiştir ki, trafik kazalarının üçte biri uyku apnesi ile ilişkilendirilmiştir, eğer hastalık tedavi edilirse bu kazalar yüzde 73 azalıyor. Uzun vasıta şoförlerinde uyku apne sendromunun sorgulanma zorunluluğu var fakat denetleme problemi yaşanıyor. 5021 kişi üzerinde 12 bölgede yapılan bir çalışmada uyku apne sendorumu sıklığının ülkemizde yüzde 14 olduğunu saptanmıştır." dedi.

UYKUSUZLUK, ALKOLÜN YARATTIĞI ETKİYLE AYNI

Uyku apnesi problemi olanların iş hayatında oldukça zorlandığının altını çizen Yılmaz, "Her türlü güvenlik önlemi alınmasına rağmen eğer uyku tedavi yöntemleri uygulanmazsa iş kazaları azalmıyor. Yapılan bir araştırmaya göre 50 promil alkol verilen hastalar ile uyku apne sendorumu yaşayan hastalar aynı düzeyde etkileniyor. TÜİK verilerine göre 2010 yılında yaşanmış iş kazalarının yüzde 98'i insan kaynaklıdır" dedi.