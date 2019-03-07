Uygun 92 projeye 11 milyon TL destek sağlanacak

Bakan Bekir Pakdemirli, IPARD II programı kapsamında kırsala yönelik çevre ve toprağın korunmasını amaçlayan yeni bir destek kaleminin pilot uygulama sonuçları hakkında konuştu.

Uygulamanın pilot olarak Ankara Beypazarı'nda başlatıldığını aktaran Pakdemirli, "Destek almaya hak kazanan projeler ise belirlendi. Uygun bulunan 92 adet projeye toplam 11 milyon TL destek sağlanacak. Bu projeler sayesinde bin 65 hektar alanda toprak örtüsünün korunması ve erozyonun kontrolüne katkı sağlanacak. Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Alt Tedbiri kapsamında fiğ veya korunga ekimini yaparak toprak örtüsünü koruyan ve erozyon kontrolüne katkı sağlayan bu projeler 5 yıl boyunca desteklenecek. 5 yılın 3'ünde fiğ ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin TL, 5 yıl boyunca korunga ekimi yapan üreticilere hektar başına yıllık olarak 2 bin 300 TL destek ödenecek. Destek miktarları ise her yıl enflasyon rakamlarına göre güncellenecek" dedi.