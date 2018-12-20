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Ürperten iddia! Hastanelerde birçok ameliyat yapılamıyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ürperten iddia! Hastanelerde birçok ameliyat yapılamıyor

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde malzemeler temin edilemediği için ameliyatların durdurulduğu, yapılamadığını ve durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde malzemeler temin edilemediği için ameliyatların durdurulduğu, yapılamadığını ve durumun endişe verici olduğunu açıkladı.

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ACİL AMELİYATLAR HARİÇ ERTELENİYOR

Ekonomik krize bağlı olarak ilaç ve medikal malzeme sıkıntısı yaşanan üniversitesi ve devlet hastanelerinde kalp-damar, beyin cerrahisi gibi pahalı malzeme gerektiren ameliyatların aciliyet dışında yapılmaması yönündeki talimatların bazı devlet hastanelere iletildiğini belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, konuyla ilgili olarak Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada önemli konulara değindi.

SAYISIZ AMELİYAT İPTAL EDİLDİ

Öztürk, " Ekonomik kriz sebebiyle tıbbı malzemelerin temin edilemediği söyleniyor. Zaten uzun zamandır ameliyat olacak hastalara ameliyatta gereken tıbbi malzemeler dışarıdan aldırılıyordu. Şimdi ise bir çok ameliyatın durduğu yönünde bilgi aldık. Kaç ameliyat iptal edildi bilmiyoruz. Burada yapılan ameliyatlar tabiki başka hastanelerde de yapılıyor ama hangi biri Cerrahpaşa'nın ve Cerrahpaşa'daki profesörün yerini tutabilir? şeklinde konuştu.

HASTALAR AMELİYAT MALZEMELERİNİ ALIYOR

Cerrahpaşa'nın, Türkiye'nin en önemli hastanelerinde biri olduğuna temas eden Dr. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: " Cerrahpaşa'ya ne yapılmak isteniyor? Gerçekten ekonomik kriz sebebiyle mi böyle oluyor, yoksa insanları bezdirerek böyle önemli bir hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na bağlamak için mi yapılıyor? Acilen Cerrahpaşa'ya mali destek sağlanmalı ve bu planlardan vazgeçilmeli.

EKONOMİK KRİZ GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek ihaleler açılamıyor, firmalar paralarını alamıyor ve ameliyatta kullanılacak malzemeler hastalara aldırılıyor. Bu durum tepki çektiği için de ameliyatlar iki gün önce durduruldu. Tahliller de başka hastanelere yönlendiriliyor. Böyle bir şey olabilirmi? Cerrahpaşa'ya çok yazık oluyor."


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