Urla Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'u, FETÖ'ye üye olmak suçundan görevden aldı. Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can, kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanını "terör örgütü propagandası yapmak", bir belediye başkanını ise "Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan görevden aldı.

İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik görevden alındı.