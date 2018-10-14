Urfa'da engelli kız çocuğuna sokak ortasında cinsel istismar

anlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, zihinsel engelli 12 yaşındaki kız çocuğuna sokakta cinsel istismarda bulunan E.K. (47), polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen E.K.'ye hastane girişinde vatandaşlar linç girişiminde bulundu.



Şanlıurfa'da vatandaşlar bir çocuk istismarcısını linç etmek istedi. Engelli olduğu öğrenilen kız çocuğu E.K. isimli çocuk istirmarcısının tacizine uğradı. Zavallı çocuğun istismara uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, olayı öğrenen vatandaşlar E.K.'yi linç etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.K. isimli çocuk tacizcisinin Mance Mahallesi'nde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen E.K. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Polisler tarafından kalabalığın arasından çıkarılan E.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde kız çocuğunu, "Sana elbise alacağım" diyerek kandırıp, götürdüğü ıssız sokakta istismarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.