Üretim Nedir?

Merhaba Dostlar,

İnanın bu konuyu sizin kadar bilmem anlamam. Öyle benim Mehmet Barlas gibi Murat Bardakçı, İlber Ortaylı gibi muhteremlerin arşivi de yok..

Benim naçizane bilgim görgüm bu konuda nesnel belgeleri olanların yayınlarından ve bu yaşıma kadar olan tecrübelerimden yaşadığım olaylardan mülhemdir.

Anadolu'da olsun, Trakya'da olsun gezilerimizde arazi sahibi köylülere çiftçilere espri olarak; Altınızdaki Mercedes'i kaç kamyon buğdaya aldınız diye soruyorduk. Egedeki gezilerimizde de orada 200.000TL eden zeytinliği 2 milyona satan çiftçiyi ZEYTİNLER KESİLMESİN mitinginde görünce şaşırıp kaldık.

Şimdi yeni laflardan olan “zamanın ruhu” dedikleri şey de tam bu. Ben otuz beş senedir Florya'da ikame ediyorum. Vaktiyle Kalitarya dedikleri bu semte 1930'lu yıllarda Yunanistan'dan gelen muhacirleri gece yarısı deniz yoluyla getirip indirmişler. Ebeveynler sahil arsalarını kızlara, Yeşilova tarafındaki bağ bahçeleri oğlanlarına tapulamışlar. Gün gelmiş bağ bahçe üç kuruşa kıyı parseller milyona gitmiş, damatlar ihya olmuş..

Aynı şey Egede Akdeniz'de de yaşanmış. Sahiller turizme açılınca çok değerlenmiş, yol üstü parseller bağ bostan şimdilerde sera olmuş. Bunlar konjonktüre göre pragmatik değer gösteren şeylerdir. Vaktiyle biz bir yerlerimiz yırtardık; Bu KİT'leri elden çıkarın, bunlar oy ambarlarıdır. Her iktidar değişikliğinde ne kadar işe güce yarmaz yandaşlar bunlara alınırdı.

Bir gün eşimle Ziraat Bankasına 60 TL bir harç yatırıyoruz, tam altı masa dolaştık, eşim şok oldu bu nedir diye. Ziraat Bankası özelleştirmeğe gidilmeden kara geçen ender kuruluşlardandır. Başka KİT'lerde belki kurtarılabilirdi. Ama dünyanın pek çok ülkesinde demir perde ülkeleri hariç devlet üretimden çekilmiştir.

Pekiyi de Devlet ne yapar… Devlet köprüler, yollar, hava alanları, demir yolları, limanlar, barajlar, enerji santralleri gibi alt yapı tesisleri yaparak üreticiye en gerekli temel ihtiyaçları yapar. Tabii yine güncel olarak Devletler çiftçiye üreticiye Devlet Bankaları vasıtasıyla kredi verir, doğal felaketlerde onların zararlarını karşılar vs. vs. Ama en önemli şeylerden biri BİLEŞİM TEKNOLOJİSİ çerçevesinde ARGE'lerde ön alır, TÜBİTAK gibi bilimsel çalışmaları destekler, yenilenebilir enerji sistemlerine kredilerle destek olur.

Yoksa üretim değince arpa buğday yetiştirmekle bu iş olmaz…

Miras yoluyla bölüne, bölüne iki üç dönüm kalan arazilerden alınacak ürünle hiçbir yere gidemezsiniz. Yıllarca tahıl ithalatı yapmaya devam edersiniz. Bunun çaresi tarım reformunun yapılması, büyük kooperatiflerin kurulmasıdır.

Hayvancılık da artık iki inek, beş koyun, yirmi otuz tavukla yapılacak hayvancılık çağ dışı kalmıştır. Anadolu'yu Trakya'yı gezenler bilir, en az beş on bin büyük baş hayvanı olan entegre tesisler var. Ayrıca bunlar Hatçe teyzenin ayağına gidip onun beş on litre sütünü, yumurtasını da almaktadırlar.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ

Y. Mimar