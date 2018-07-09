Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN

Ömer Suat Menali

Üretim Nedir?

Merhaba Dostlar,

İnanın bu konuyu sizin kadar bilmem anlamam. Öyle benim Mehmet Barlas gibi Murat Bardakçı, İlber Ortaylı gibi muhteremlerin arşivi de yok..

Benim naçizane bilgim görgüm bu konuda nesnel belgeleri olanların yayınlarından ve bu yaşıma kadar olan tecrübelerimden yaşadığım olaylardan mülhemdir.

Anadolu'da olsun, Trakya'da olsun gezilerimizde arazi sahibi köylülere çiftçilere espri olarak; Altınızdaki Mercedes'i kaç kamyon buğdaya aldınız diye soruyorduk. Egedeki gezilerimizde de orada 200.000TL eden zeytinliği 2 milyona satan çiftçiyi ZEYTİNLER KESİLMESİN mitinginde görünce şaşırıp kaldık.

Şimdi yeni laflardan olan “zamanın ruhu” dedikleri şey de tam bu. Ben otuz beş senedir Florya'da ikame ediyorum. Vaktiyle Kalitarya dedikleri bu semte 1930'lu yıllarda Yunanistan'dan gelen muhacirleri gece yarısı deniz yoluyla getirip indirmişler. Ebeveynler sahil arsalarını kızlara, Yeşilova tarafındaki bağ bahçeleri oğlanlarına tapulamışlar. Gün gelmiş bağ bahçe üç kuruşa kıyı parseller milyona gitmiş, damatlar ihya olmuş..

Aynı şey Egede Akdeniz'de de yaşanmış. Sahiller turizme açılınca çok değerlenmiş, yol üstü parseller bağ bostan şimdilerde sera olmuş. Bunlar konjonktüre göre pragmatik değer gösteren şeylerdir. Vaktiyle biz bir yerlerimiz yırtardık; Bu KİT'leri elden çıkarın, bunlar oy ambarlarıdır. Her iktidar değişikliğinde ne kadar işe güce yarmaz yandaşlar bunlara alınırdı.

Bir gün eşimle Ziraat Bankasına 60 TL bir harç yatırıyoruz, tam altı masa dolaştık, eşim şok oldu bu nedir diye. Ziraat Bankası özelleştirmeğe gidilmeden kara geçen ender kuruluşlardandır. Başka KİT'lerde belki kurtarılabilirdi. Ama dünyanın pek çok ülkesinde demir perde ülkeleri hariç devlet üretimden çekilmiştir.

Pekiyi de Devlet ne yapar… Devlet köprüler, yollar, hava alanları, demir yolları, limanlar, barajlar, enerji santralleri gibi alt yapı tesisleri yaparak üreticiye en gerekli temel ihtiyaçları yapar. Tabii yine güncel olarak Devletler çiftçiye üreticiye Devlet Bankaları vasıtasıyla kredi verir, doğal felaketlerde onların zararlarını karşılar vs. vs. Ama en önemli şeylerden biri BİLEŞİM TEKNOLOJİSİ çerçevesinde ARGE'lerde ön alır, TÜBİTAK gibi bilimsel çalışmaları destekler, yenilenebilir enerji sistemlerine kredilerle destek olur.

Yoksa üretim değince arpa buğday yetiştirmekle bu iş olmaz…

Miras yoluyla bölüne, bölüne iki üç dönüm kalan arazilerden alınacak ürünle hiçbir yere gidemezsiniz. Yıllarca tahıl ithalatı yapmaya devam edersiniz. Bunun çaresi tarım reformunun yapılması, büyük kooperatiflerin kurulmasıdır.

Hayvancılık da artık iki inek, beş koyun, yirmi otuz tavukla yapılacak hayvancılık çağ dışı kalmıştır. Anadolu'yu Trakya'yı gezenler bilir, en az beş on bin büyük baş hayvanı olan entegre tesisler var. Ayrıca bunlar Hatçe teyzenin ayağına gidip onun beş on litre sütünü, yumurtasını da almaktadırlar.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

  YORUM YAP / YORUM OKU
ÖMER SUAT MENALİ DİĞER YAZILARI
9 TEM
2018
Üretim Nedir?
14 HAZ
2018
Komünizm
25 MAY
2018
Ve Nihayet Tamam'dır...
9 MAY
2018
Tarım Arazi Yasası Değişti...
26 NİS
2018
Şeker Hamdi'nin Ardından...
16 NİS
2018
Boğaziçi Yalıları...
4 NİS
2018
Fetö'nün Gücü...
16 ŞUB
2018
İstanbul'un Dört Tarafı Deniz...
5 ŞUB
2018
Batı Dünyası Bizi Çok Seviyor...
26 OCA
2018
GÜNDEM...
12 OCA
2018
Siyaset Yerine Nostalji...
27 ARA
2017
Bir Yıl Daha Geçti...
11 ARA
2017
Ah Şu Demokrasi...
23 KAS
2017
DOLARIN YÖNÜ...
17 KAS
2017
Ava Giden Avlanır...
2 KAS
2017
Deniz Esintileri...
25 EKİ
2017
Topkapı Sarayı ve Hasbahçe...
11 EKİ
2017
KEYİF ALACAĞINIZ BİR POTPURİ ...
28 EYL
2017
EZANIN ULVİYETİ ÜZERİNE…..
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
NBA Live 19 kapak yıldızı belli oldu: Joel Embiid
NBA Live 19 kapak yıldızı belli oldu: Joel Embiid
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır
Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır
Muharrem İnce yenilgiyi mesajla duyurdu
Muharrem İnce yenilgiyi mesajla duyurdu
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı ölü ve yaralılar var
Çorlu'da yolcu treni raydan çıktı ölü ve yaralılar var
Dead Island: Survivors mobil platformlar için çıktı Ücretsiz hemen indir
Dead Island: Survivors mobil platformlar için çıktı Ücretsiz hemen indir
Beklenen haber geldi! Dead Island 2 geliştirilmeye devam ediliyor Ne zaman çıkıyor
Beklenen haber geldi! Dead Island 2 geliştirilmeye devam ediliyor Ne zaman çıkıyor
Sea of Thieves'e büyük güncellemeler gelmeye devam edecek
Sea of Thieves'e büyük güncellemeler gelmeye devam edecek
Darksiders III 3 ne zaman çıkacak çıkış tarihi
Darksiders III 3 ne zaman çıkacak çıkış tarihi
2018 KHK İhraç Lisesi yayımlandı - 699 Sayılı KHK 10 bin kişi ihraç edildi
2018 KHK İhraç Lisesi yayımlandı - 699 Sayılı KHK 10 bin kişi ihraç edildi
Fikret Orman'dan çok önemli transfer açıklaması
Fikret Orman'dan çok önemli transfer açıklaması
Juventus Ronaldo'yla transfer masasına oturmaya hazırlanıyor
Juventus Ronaldo'yla transfer masasına oturmaya hazırlanıyor
NBA 2K19 kapak yıldızı Giannis Antetokounmpo
NBA 2K19 kapak yıldızı Giannis Antetokounmpo
Fear The Wolves PC sistem gereksinimleri belli oldu
Fear The Wolves PC sistem gereksinimleri belli oldu
GTA 6 duyurusu sahte çıktı
GTA 6 duyurusu sahte çıktı
Organize İşler 2 filmi setinde kaza yaşandı
Organize İşler 2 filmi setinde kaza yaşandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık