Ünlüyüm, Ünlüsün, Ünlü…

Nazan öncel
Sıla Gençoğlu
Soner Sarıkabadayı
Özge Özpirinççi
Merve Oflaz
Semiha Yankı
Nilüfer Açıkalın
Demet Evgar
Bedük
Cem Adrian
Derya Uluğ
Pelin Batu
Murat Dalkılıç
Ziynet Sali
Haluk Levent
Şebnem Ferah
Tuğba Özerk
Niyazi Koyuncu
Sibel Tüzün
Özge Özder
Yaşar
Bora Duran
Soner Olgun
Yonca Lodi
Berksan
Hakan Özoğuz
Pınar Aylin
Sertap Erener
Yüksek Sadakat
Mabel Matiz
Yalın
Merve Özbey
Gülben Ergen
Aylin Aslım
Mor ve ötesi
Şevval Sam
Hakan Taşıyan
Ayça Tekindor
Redd
Derya Köroğlu
Gökhan Özoğuz
Tan Taşçı
Ayşegül Aldinç
Hayko Çepkin
Derya Baysal
Gripin
Ragga Oktay
Ceza
Yeşim Salkım
Bence artık Ak Partili belediyelerin festivallerine, organisazyonlarına, konserlerine çıkmazsınız. Ama bence…!!!
Fırat tanış
Burçin Terzioğlu
Selçuk yöntem
Ferhan Şensoy
Elçin Sangu
Celil Nalçakan
Nilgün Belgün
Eser Yenenler
Selin Şekerci
Aras Bulut
Berna Laçin
Demet Akbağ
Bülent Parlak
Gonca Vuslateri
Engin Öztürk
Berrak Tüzünataç
Gülse Birsel
Ali Atay
Selma Ergeç
Damla Sönmez
Hande Doğandemir
Ceyda Düvenci
Rojda Demirer
Melih Ekener
Erkan Kolçak
Rıza Kocaoğlu
Birce Akalay
Şebnem Bozoklu
Şinasi Yurtsever
Erdem Yener
Yılmaz Erdoğan
Cem yılmaz
Yağmur Tanrısevin
Melis Birkan
Burak Deniz
Oğzuhan Koç
Murat Şeker
İlker Kaleli
İrem Sak
Cem Davran
Ayşe Özyılmazel Yazar Sabah'ta !
İbrahim Büyükak
Demet Özdemir
Gani Müjde
Hazal Kaya
Pelin Öztekin
Zeynep Beşerler
Ece Uslu
Ezgi Mola
Sanat siyasetin dışındadır. Bu dostlar, bu yoldaşlar şimdi siyaset yapıyor.
Yani demokrasi banadır, sana değil…
Not:Bence sizde Ak parti'ye yakın TV'lerde dizi yapmazsınız, ama bence…!!!