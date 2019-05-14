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Hakan ŞANCI

Ünlüyüm, Ünlüsün, Ünlü…

Nazan öncel

Sıla Gençoğlu

Soner Sarıkabadayı

Özge Özpirinççi

Merve Oflaz

Semiha Yankı

Nilüfer Açıkalın

Demet Evgar

Bedük

Cem Adrian

Derya Uluğ

Pelin Batu

Murat Dalkılıç

Ziynet Sali

Haluk Levent

Şebnem Ferah

Tuğba Özerk

Niyazi Koyuncu

Sibel Tüzün

Özge Özder

Yaşar

Bora Duran

Soner Olgun

Yonca Lodi

Berksan

Hakan Özoğuz

Pınar Aylin

Sertap Erener

Yüksek Sadakat

Mabel Matiz

Yalın

Merve Özbey

Gülben Ergen

Aylin Aslım

Mor ve ötesi

Şevval Sam

Hakan Taşıyan

Ayça Tekindor

Redd

Derya Köroğlu

Gökhan Özoğuz

Tan Taşçı

Ayşegül Aldinç

Hayko Çepkin

Derya Baysal

Gripin

Ragga Oktay

Ceza

Yeşim Salkım

 

Bence artık Ak Partili belediyelerin festivallerine, organisazyonlarına, konserlerine çıkmazsınız. Ama bence…!!!

 

Fırat tanış 

Burçin Terzioğlu

Selçuk yöntem

Ferhan Şensoy

Elçin Sangu

Celil Nalçakan

Nilgün Belgün

Eser Yenenler

Selin Şekerci

Aras Bulut

Berna Laçin

Demet Akbağ

Bülent Parlak

Gonca Vuslateri

Engin Öztürk

Berrak Tüzünataç

Gülse Birsel

Ali Atay

Selma Ergeç

Damla Sönmez

Hande Doğandemir

Ceyda Düvenci

Rojda Demirer

Melih Ekener

Erkan Kolçak

Rıza Kocaoğlu

Birce Akalay

Şebnem Bozoklu

Şinasi Yurtsever

Erdem Yener

Yılmaz Erdoğan

Cem yılmaz

Yağmur Tanrısevin

Melis Birkan

Burak Deniz

Oğzuhan Koç

Murat Şeker

İlker Kaleli

İrem Sak

Cem Davran

Ayşe Özyılmazel Yazar Sabah'ta !

İbrahim Büyükak

Demet Özdemir

Gani Müjde

Hazal Kaya

Pelin Öztekin

Zeynep Beşerler

Ece Uslu

Ezgi Mola

 

Sanat siyasetin dışındadır. Bu dostlar, bu yoldaşlar şimdi siyaset yapıyor.

Yani demokrasi banadır, sana değil…

Not:Bence sizde Ak parti'ye yakın TV'lerde dizi yapmazsınız, ama bence…!!!

 

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