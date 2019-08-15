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Ünlü Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz 'Deli mi ne' adliyede
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Ünlü Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz 'Deli mi ne' adliyede

Liverpool - Chelsea maçında sahaya giren ünlü Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz ve tribünde onun fotoğraflarını çeken 4 arkadaşı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Liverpool - Chelsea maçında sahaya giren ünlü Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz ve tribünde onun fotoğraflarını çeken 4 arkadaşı gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali Abdüsselam Yılmaz ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Maçın başladığı ilk dakikalarda güvenlik görevlilerini aşarak üzerinde küfürlü bir mesaj yazan tişörtüyle sahaya giren fenomen, güvenliklerin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Yılmaz ve onu sahada görüntüleyen 4 arkadaşı ise gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren fenomen ve arkadaşları emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14'üncü dakikasında sahaya girdi. Üzerinde küfür yazılı tişörtle sahaya giren fenomen, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sahada çıkarıldı. Sosyal medyada kısa sürede tepkilerin odağında olan Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin 777 abone kaybetti.


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