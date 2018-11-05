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Ünlü Yönetmen Ezel Akay Benlerinden kurtuldu
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ünlü Yönetmen Ezel Akay Benlerinden kurtuldu

Kanser riski içeren benlerini cerrahi müdahale ile aldıran Ezel Akay ailesinde yaşanan kanser olayları yüzünden böyle bir operasyon yaptırdığını söyledi.

Kanser riski içeren benlerini cerrahi müdahale ile aldıran Ezel Akay ailesinde yaşanan kanser olayları yüzünden böyle bir operasyon yaptırdığını söyledi.

AİLESİNDE KANSER HASTALARI VAR

Yönetmen Ezel Akay, vücudunun çeşitli bölgelerinden hızla büyüyen ve çoğan benlerini estetik cerrah Serdar Bora Bayraktarıoğlu'na aldırdı. Yönetmen ailesinde yaşanan kanser hikrayelerinde benlerin haberci olduğunu belirtti.

ESTETİK CERRAHİYE BAŞVURDU

Daha önce kuzeninin vücudunda oluşan benlerin incelenmesi ile kanser olduğunu anladıklarını belirten Akay, "Bu öyküden dolayı benler konusunda özel bir hassasiyetim gelişti. Son zamanlarda oluşan ve hızla büyüyen benlerimi cerrahi müdahele ile aldırarak içimi rahatlatmak istedim. Sağ olsun doktorum Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu minik ve başarılı bir operasyonla benlerimi aldı. Şimdi herşey yolunda" dedi

BENLERİN HEPSİ TEHLİKE ARZETMEZ

Estetik Cerrah Bayraktaroğlu, benlerin alınarak patalojik incelemelerinin önemli olduğunu belirterek, "Elbette her ben tehlikeli değildir, Ancak şüpheli benlerin alınarak izlenmesi hayati önem taşıyor.

Yakın zamanla oluşan ve hızla büyüyen, 4-5 milimetre büyük olan, hat çizgileri belirsiz olan, renkleri farklı olan, yara gibi olup kanaması olan çevresinde kırmızılık olan, zamanla şekil değiştiren benler şüpheli sayılıyor.



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