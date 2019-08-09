Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yakalandı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yakalandı!

18 yıllık eşini aldatan MasterChef programında çalışan bir editörle aldatan ünlü şef Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle bir otelde objektiflere yakalandı.

18 yıllık eşini aldatan MasterChef programında çalışan bir editörle aldatan ünlü şef Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle bir otelde objektiflere yakalandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sette çalışan bir editörle 18 yıllık eşini aldatmış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle bir otelde görüntülendi.

2018 yılında ortaya çıkan ihanet haberlerinin ardından 2 çocuğunun annesi olan eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanacağı beklenen Somer Sivrioğlu, editör sevgilisi Pınar ile Beşiktaş'taki bir otele gitti. İkili, otelde öğle yemeği yedikten sonra taksiye binerek uzaklaştı. Somer Siviroğlu ve editör sevgilisi geçtiğimiz aylarda halk pazarında sebze alırken görüntülenmişti.

Eşinin kendisini iş yerinde çalışan bir kadınla aldattığını öğrenen Aslı Sivrioğlu, yaptığı açıklamada "Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." demişti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yakalandı!
Serdar Ortaç'dan eski eşine araba ve ev
LGS 2. nakil sonuçları MEB'de
Abdullah Avcı'dan tepki!
PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?
Falcao kadro dışı!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yakalandı!
Ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yakalandı!
Serdar Ortaç'dan eski eşine araba ve ev
Serdar Ortaç'dan eski eşine araba ve ev
LGS 2. nakil sonuçları MEB'de
LGS 2. nakil sonuçları MEB'de
Abdullah Avcı'dan tepki!
Abdullah Avcı'dan tepki!
PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?
PUBG Mobile Lite Türkiye'de hangi telefonlarda?
Falcao kadro dışı!
Falcao kadro dışı!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandılar mı?
David Luiz Arsenal'de
David Luiz Arsenal'de
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Zeydan Karalar'dan şok açıklama
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji